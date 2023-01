Bergomi esagera: “Chiesa mi ha ricordato Maradona”

La lotta scudetto fra Napoli e Juventus è ufficialmente entrata nel vivo in questo weekend. I bianconeri sembravano essere usciti fuori dai giochi dopo il pessimo inizio di campionato, ma dopo i risultati di ieri sembrano essere l’avversaria più accreditata a contendere il titolo agli azzurri.

I ragazzi di Max Allegri hanno infatti raggiunto il Milan al secondo posto in classifica a 7 punti di lunghezza dal Napoli. La Juventus ha però un’opportunità unica per riaprire tutto nello scontro diretto di venerdì sera al Maradona, gara che è già decisiva per i destini di questo campionato.

Chiesa Juventus (Getty Images)

Bergomi: “L’assist di Chiesa mi ha ricordato Maradona”

La Juventus conterà su una delle sue stelle che tanto era mancata in questo inizio di campionato come Federico Chiesa. L’azzurro sembra essere tornato a pieno regime dopo i vari singhiozzi di partita che gli sono stati concessi già da prima della sosta e potrebbe giocare dall’inizio contro il Napoli.

Subentrando contro l’Udinese, si è rivelato subito decisivo con l’assist per il gol vittoria di Danilo per l’ennesimo 1-0 bianconero di questo campionato. La sua giocata è piaciuta particolarmente all’opinionista di Sky Sport Beppe Bergomi che, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, si è esibito in un paragone piuttosto azzardato. Di seguito quanto riportato:

“La Juventus rispecchia il suo allenatore. È diventata squadra anche grazie ai giovani che prima lui non vedeva. La giocata di Chiesa sul gol mi ha ricordato una giocata di Maradona a San Siro contro l’Inter in cui stoppò e tirò al volo. E ha servito a Danilo il pallone per l’1-0“