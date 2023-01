Allegri esulta: un top della Juve recupera per il Napoli!

L’attesa è alle stelle per Napoli-Juventus, big match che aprirà la 18esima giornata di Serie A venerdì allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono chiamati a proteggere la vetta della classifica dall’assalto delle inseguitrici, con il Milan e la Juventus stessa distanti sette punti.

I bianconeri, d’altronde, sognano un colpaccio che li porterebbe clamorosamente in scia per la vittoria del campionato, impensabile dopo il deludente inizio di stagione e le tanti voci relative ad un esonero di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno invece ripreso a camminare grazie ad una super difesa, la migliore del campionato in questo momento.

Foto: Getty Images- Gleison Bremer

Napoli-Juventus, le ultime di formazione: recupera Bremer

Proprio in difesa Allegri potrà contare su un recupero molto importante: secondo quanto riporta Sky Sport, ha completamente recuperato Gleison Bremer. Il brasiliano aveva saltato la gara contro l’Udinese per un affaticamento ma non ci sono dubbi relativamente alla sua presenza nel match di venerdì sera.

La Juventus, così, potrà contare sul leader della sua retroguardia, vero baluardo delle ultime vittorie ottenute. Questo recupero si somma al probabile rientro fra i titolari dopo più di un anno di Federico Chiesa, pronto ad aumentare la qualità bianconera anche in fase offensiva.