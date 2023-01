Spalletti in conferenza: “Né Politano né Elmas, il rigorista è un altro! Juve importante ma non decisiva”

Il tecnico del Napoli. Luciano Spalletti. ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Sampdoria, vinta per 2-0 dai suoi ragazzi. Il tencico ci ha tenuto a spegnere in anticipo ogni polemica, sia riguardo ai rigoristi, sia riguardo alle sostituzioni da lui effettuate.

La partita: “Non dovevamo dimostrare niente a nessuno. Abbiamo vinto la partita gestendo bene le situazioni, poteva diventare una partita difficilissima. Dopo l’errore del rigore poteva esserci una conseguenza, invece siamo stati bravi e ordinati. Loro anche in dieci uomini sono stati bene in campo, non ci hanno dato spazi. Cercavano l’episodio per rimettere a posto la gara, tutte e due le squadre hanno giocato un’ottima gara”.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Spalletti svela in conferenza: “Il rigorista è Kvara”

Rigorista: “Il rigorista è Kvara, doveva tirarlo lui. Poi se c’è un altro che vuole batterlo e si mettono d’accordo va bene. Politano tra l’altro sa batterli. Sono cose normali, inutile fare giochini per creare dubbi”.

Su Kvaratskhelia: “Kvara oggi ha giocato una splendida partita, sotto tutti gli aspetti. Lui è entrato in area a fare le solite serpentine. Non c’è niente di strano nel sostituirlo, ci sono cinque sostituzioni e levo chi mi pare”.

La gara con l’Inter: “Ho sette collaboratori con cui si spezzetta la partita e ci si va a rivedere le immagini. Potevamo fare di più. Loro poi sono bravi ma noi dobbiamo mettere la nostra qualità. A volte si dice che l’impegno batte la qualità ma solo se la qualità non si impegna”.

Partita contro la Juventus: “E’ una partita importantissima ma non determinante. Giochiamo contro una delle più forti e poi si vedrà”.

Su Mario Rui: “È una valida alternativa ad Olivera. Gli assist contano poco, contano le giocate e la lattura della partita. Mario ha giocato una grandissima gara, lui non soffre mai la garra della partita, ha il carattere di quelli forti. Siamo tranquilli e contenti di averlo a disposizione”.