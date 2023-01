Spalletti “richiama” il Napoli: “La grande squadra si vede in ogni partita”

Dopo l’amara sconfitta contro l’Inter a San Siro di mercoledì scorso, il Napoli torna in campo, a Genova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Per gli azzurri sarà fondamentale fare bottino pieno per tornare a vincere subito e riprendere il cammino verso lo Scudetto e, soprattutto, per ritrovare convinzione e voglia di vincere.

Napoli Spalletti

Spalletti analizza Sampdoria-Napoli nel prepartita

Nel pre partita di Sampdoria–Napoli, Luciano Spalletti ha analizzato la delicatissima sfida contro i doriani ai microfoni di DAZN.

“Sicuramente servono molte cose di più rispetto a quanto messe nella partita contro l’Inter. La grande squadra è quella che riesce a dare se stessa in ogni partita che gioca. Il grande calciatore è colui che la partita non la perde prima di giocarla ma la gioca, si misura, mette tutto quello che ha. Se poi uno ci arriva e dimezza le sue qualità o sta al di sotto delle sue qualità, allora poi diventa facile per gli altri inserirsi”.

Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Augello, Nuytinck, Murillo; Leris, Verre, Rincon, Vieira, Murri; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.