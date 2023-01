Osimhen sempre più leader: l’attaccante suona la carica in vista della Juventus!

Il Napoli è riuscito a rialzarsi dopo la brutta sconfitta di San Siro contro l’Inter. Gli azzurri hanno vinto facilmente contro la Sampdoria, con un 2-0 secco e senza particolari difficoltà.

Mattatore assoluto della gara è stato Victor Osimhen, autore del gol del vantaggio azzurro e scatenato per tutta la gara. Il nigeriano ha infatti anche causato l’espulsione di Rincon a fine primo tempo, episodio che ha reso senza dubbio più tranquilla la ripresa per i ragazzi di Spalletti.

Foto: Getty Images- Osimhen

Osimhen parla da leader: “Complimenti alla squadra”

Osimhen ha parlato a fine gara ai microfoni di Dazn, con parole da leader vero in vista anche del match contro la Juventus della prossima settimana. Di seguito quanto riportato:

Importante vincere così, da grade squadra: “Prima di tutto, voglio fare i complimenti alla squadra. Non abbiamo fatto bene a San Siro ma oggi sì. Sono felice per il gol, ma felice ancora di più perché oggi abbiamo approcciato bene“.

Spalletti ti ha indicato come un leader di questa squadra, ti senti tale? “Ringrazio il coach per credere in me. Mi sento un leader, ma tutti devono contribuire alla retorica vincente della squadra

Partita contro la Juve: “Sarà una grande partita, adesso torniamo, ci rilassiamo, poi tutti potranno fare la differenza“.