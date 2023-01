La Roma ferma il Milan e rende il Napoli campione d’inverno! La classifica aggiornata della Serie A

La giornata di oggi diventa assolutamente da ricordare per tutti i tifosi azzurri. C’era infatti tanta voglia di riscatto dopo la brusca frenata contro l’Inter e questa si è vista in campo oggi contro la Sampdoria.

Gli azzurri hanno vinto in scioltezza a Marassi, liquidando i blucerchiati con un secco 2-0. Si può dire che si sono visti sprazzi del vecchio Napoli a Genova.

Il pareggio del Milan rende il Napoli campione d’inverno: la classifica

La serata ha poi regalato un ulteriore colpo di scena: il Milan infatti si è fatto incredibilmente rimontare a San Siro nella gara contro la Roma. I rossoneri sembravano in controllo della gara, dato il vantaggio per 2-0 ottenuto grazie alle reti di Kalulu nel primo tempo e di Pobega nella ripresa.

Il finale ha però ribaltato tutto, con i due gol su calcio piazzato di Ibanez all’87’ e di Abraham in pieno recupero che hanno portato il risultato sul 2-2. Tanta rabbia, dunque, per i rossoneri, che gettano due punti nell’immondizia a causa di una serie di ingenuità nel finale.

Gioia invece in casa Napoli: con 7 punti di vantaggio su Milan e Juventus a due giornate dal termine del girone d’andata, gli azzurri diventano infatti campioni d’inverno. La speranza è che vada meglio rispetto alle ultime due volte in cui gli azzurri hanno raggiunto tale obiettivo con Sarri in panchina, dove gli azzurri non riuscirono ad ottenere il Tricolore.