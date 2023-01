Dove vedere Sampdoria-Napoli, tutte le soluzioni in TV e streaming

DOVE VEDERE SAMPDORIA NAPOLI – Dopo l’amara sconfitta contro l’Inter a San Siro di mercoledì scorso, il Napoli torna in campo, a Genova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Per gli azzurri sarà fondamentale fare bottino pieno per tornare a vincere subito e riprendere il cammino verso lo Scudetto e, soprattutto, per ritrovare convinzione e voglia di vincere.

Una gara attesissima, che vedrà un ‘Ferraris’ gremito anche per commemorare la morte di Gianluca Vialli. E allora la domanda che si stanno facendo i tifosi in questo momento è: dove vedere Sampdoria-Napoli in TV?

Napoli (Getty Images)

Sky Sport o DAZN, dove vedere Sampdoria Napoli in streaming e in tv

Il match della 17ª giornata di Serie A tra Sampdoria e Napoli non sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky Sport: sarà visibile solo su DAZN che ha tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2022-23 della Serie A.

Gli abbonati Sky quindi non potranno godersi la gara degli azzurri di domenica sera, ma dovranno passare su DAZN.

Ovviamente la gara sarà visibile gratis in streaming per chi ha già un abbonamento a DAZN. Basterà utilizzare le molteplici soluzioni di visualizzazione offerte dall’app per gli utenti e i tifosi che vorranno seguire l’attesissima sfida di Serie A.

Sampdoria-Napoli visibile in streaming

La gara tra Sampdoria e Napoli sarà visibile anche in streaming. Basterà essere abbonati a DAZN e disporre di un dispositivo compatibile con la visione della piattafora: