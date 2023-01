Calciomercato Napoli, si sblocca la trattativa: si chiude dopo la Sampdoria

Il Napoi è già molto attivo sul calciomercato. Gli azzurri hanno appena chiuso la trattativa con la Sampdoria per Bartosz Bereszynski e non si fermano. Il terzino destro è stato ufficializzato ieri, arriva in azzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro.

Percorso inverso, invece, lo ha fatto Alessandro Zanoli: il classe 2000 va in prestito alla Sampdoria fino alla fine della stagione.

Contini Napoli

Contini torna al Napoli: la Sampdoria prende Turk

Ma gli affari con la Sampdoria non si concludono allo scambio di prestiti Bereszynski-Zanoli. C’è anche la questione Nikita Contini in ballo. Il club doriano aveva deciso di prendere un nuovo secondo portiere ma in mattinata l’affare per prendere Vekic si era arenato e la trattativa con il Napoli sembrava saltata.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, però, la Sampdoria ha scelto Turk per fare da numero 12 alle spalle di Audero.

Sampdoria e Parma sono vicine alla chiusura per il portiere classe 2003. l’intesa dovrebbe essere trovata nei prossimi giorni. E solo successivamente si chiuderà anche per il ritorno di Contini al Napoli.