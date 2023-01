Candela: “Sarei contento se la sfida di venerdì non la vincesse il Napoli per tenere vivo il campionato”

Il Napoli è diventato ufficialmente campione d’inverno quest’oggi grazie alla vittoria contro la Sampdoria con il contemporaneo pareggio del Milan contro la Roma. Adesso la pressione sugli azzurri diventa ancora più grande: il sogno scudetto diventa sempre più vivo.

Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare però perché la settimana prossima c’è già una partita che può risultare decisiva nel decidere chi vincerà il tricolore come Napoli-Juventus. I bianconeri si ritrovano infatti appena alle spalle degli azzurri con 7 punti di svantaggio e hanno un’opportunità clamorosa per rimettersi in scia per la vittoria del campionato.

Foto: Getty Images- Napoli

Candela: “Non vedo il Napoli così favorito”

Tante sono le discussioni su questa attesissima partita, ancora di più dopo la giornata di oggi davvero favorevole per gli uomini di Spalletti. Nello studio di Sunday Night Square, in onda su Dazn, l’ex calciatore della Roma Vincent Candela si è espresso con un’opinione che di certo non può far piacerre i tifosi azzurri riguardo i suoi desideri per la partita di venerdì prossimo. Di seguito quanto riportato:

“Non vedo il Napoli così favorito, se non dovesse vincere sarebbe bello per il proseguo del campionato. Non dico che vince la Juve ma magari un pareggio per tenere viva la corsa scudetto“