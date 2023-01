Sconfitta contro l’Inter, come ha reagito al KO il Napoli: l’ha svelato Di Lorenzo!

La sconfitta contro l’Inter non ha scalfito le certezze del Napoli. Il KO di San Siro è stato già assorbito dalla squadra di Spalletti, che già pensa alla prossima sfida, quella di Marassi contro la Sampdoria.

A confermarlo è stato lo stesso capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro, infatti, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per dare un commosso ricordo di Gianluca Vialli. L’occasione è stata utile anche per fare un passaggio sulla gara del 4 gennaio: “Sconfitta con l’Inter? Si guarda avanti. Quello che abbiamo fatto è passato, ora rialziamo la testa e andiamo avanti“.

Di Lorenzo carica il Napoli: già dimenticata la sconfitta con l’Inter

Non solo il messaggio in diretta, poche ore prima lo stesso Di Lorenzo aveva già fatto capire che la volontà fosse quella di rialzare immediatamente la testa. Il capitano azzurro ha infatti repostato su Instagram una Stories pubblicata dall’attore Salvatore Esposito (diventato celebre per il ruolo di ‘Genny Savastano’ in Gomorra – La Serie, ndr), noto tifoso del Napoli.

Insomma, un modo per mandare un messaggio per caricare l’intera piazza napoletana: il KO di San Siro è già dimenticato, ora il Napoli guarda già avanti alla prossima sfida.