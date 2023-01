Di Lorenzo: “Voglio ricordarlo così”, commovente messaggio per Vialli

Il capitano del Napoli e terzino della Nazionale Italiana, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ricordando Gianluca Vialli, deceduto poche ore fa dopo una lunga battaglia con un brutto male. Ecco quanto evidenziato:

“Sapevamo che nelle ultime settimane la situazione si fosse aggravata, ma la notizia mi lascia senza parole. Con Gianluca abbiamo percorso insieme la strada che ci ha portato alla vittoria dell’Europeo. Porto dento di me il ricordo di una persona eccezionale, oggi è un giorno molto triste.

FOTO: Getty – Vialli

Di Lorenzo ricorda Vialli: il commovente messaggio

Per capire che persona fosse basti pensare al male che si è portato dentro per tutto questo tempo, eppure non ha mai fatto mancare la sua presenza in ogni allenamento e appuntamento. Era sempre presente, sempre con noi. Spesso ci parlava, i suoi discorsi sono stati importanti per noi e per tutto il gruppo, quando ci parlava ci spronava a dare il massimo. Parte del merito della vittoria dell’Europeo è anche suo. Voglio ricordarlo sorridente, con la coppa europea alzata al cielo.

Sconfitta con l’Inter? Si guarda avanti. Quello che abbiamo fatto è passato, ora rialziamo la testa e andiamo avanti”.