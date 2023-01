Abbaglio della Procura Federale, altro che ululati razzisti: i cori dei tifosi del Napoli erano per Kim (VIDEO)

Non solo la sconfitta subita dal Napoli contro l’Inter a San Siro, la gara contro i nerazzurri sta facendo discutere in queste ore anche per un presunto caso di razzismo. Secondo quanto rilevato dalla Procura Federale, infatti, i sostenitori partenopei avrebbero rivolto ululati razzisti nei confronti di Romelu Lukaku.

Cori razzisti contro Lukaku: il Giudice Sportivo chiede di rintracciare il settore dello Stadio Maradona appartenente ai tifosi del Napoli a San Siro

Addirittura, poco fa, il Giudice Sportivo ha richiesto un supplemento di indagine alla Procura Federale per individuare in quale settore dello stadio Maradona prendano posto abitualmente i tifosi azzurri ieri presenti a San Siro.

Vista questa richiesta del Giudice Sportivo, non è difficile immaginare la volontà di poter penalizzare uno o più settori (con possibile chiusura, ndr) dello stadio Maradona in occasione della prossima partita casalinga del Napoli. Ovvero quella del 13 gennaio contro la Juventus.

La notizia ha gettato un po’ di confusione tra la tifoseria azzurra. I napoletani sono spesso vittime di cori razzisti, cantati negli stadi di tutta Italia, e non si ricordano casi in cui ad essersi macchiati di un gesto tanto vile siano stati loro. E il “caso Lukaku” infatti ha subito fatto venire più di qualche dubbio.

FOTO: Getty – Kim e Lukaku, Inter-Napoli

Nessun coro razzista a Lukaku: i tifosi del Napoli incitavano Kim

La redazione di SpazioNapoli ha così indagato sull’accaduto cercando conferme. A parlare ai nostri microfoni è Carmine Donnarumma, membro del gruppo “Noi del Nord”, compagnia di tifosi del Napoli residenti in diverse città del Nord Italia e che sono soliti organizzare trasferte insieme.

“Non c’è stato alcun verso razzista nei confronti di Lukaku – spiega Donnarumma –. Ero nel settore ospiti insieme a un altro gruppo di tifosi, la “Milano Azzurra”. Da dove mi trovavo si sentiva perfettamente ogni coro proveniente dal nostro settore e da tutto lo stadio. Quelli che qualcuno ha confuso per ululati razzisti erano in realtà cori di incitamento verso Kim. Abbiamo gridato “Kim Kim Kim!”, nessun coro contro Lukaku.

E per essere onesto devo dire che all’interno dello stadio, forse perché ci temevano, non è stato effettuato nemmeno un coro contro Napoli. Cosa che capita davvero di rado“.

Tifosi del Napoli “Noi del Nord”

La ricostruzione di Carmine trova conferme in un video che sta circolando in rete in queste ore e che conferma come i tifosi del Napoli non abbiano mai preso di mira Lukaku, bensì, stessero soltanto pensando a incitare il centrale sudcoreano.

ECCO IL VIDEO:

Pasquale Giacometti