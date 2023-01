Ufficiale, cori razzisti contro Lukaku dai tifosi del Napoli: particolare richiesta del Giudice Sporivo!

Nella giornata di ieri si è svolta la 16^ giornata di Serie A, dopo la sosta Mondiali in Qatar. Il Napoli è sceso in campo al Meazza nel big match contro un Inter in netta ripresa.

I nerazzurri, infatti, hanno portato a casa il risultato battendo gli azzurri 1-0, grazie al colpo di testa di Edin Dzeko al 56′. Il bosniaco non è stato l’unico protagonista, durante la serata sono stati avvertiti alcuni cori di sfondo razziale verso Romelo Lukaku che non sono passati inosservati alla Lega.

In seguito alle dovute riflessioni e ai dovuti accertamenti il Giudice Sportivo ha preso una particolare decisione: valutare i responsabili dei cori e capire in quali settori dello Stadio Diego Armando Maradona si trovano di solito.

FOTO GETTY – Lukaku Inter Napoli

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Serie A:

“Il Giudice Sportivo,

letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l’Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore ‘terzo anello blu’, autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della Soc. Internazionale”.