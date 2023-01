Calciomercato, offerta ufficiale al Napoli: trattativa nata a causa di Bakayoko!

Il calciomercato del Napoli non dovrebbe prevedere particolari movimenti, se non lo scambio tra Zanoli e Bereszynski con la Sampdoria, oltre al possibile rientro di Contini attualmente in prestito proprio dai blucerchiati.

Un ultimo movimento potrebbe essere effettuato a centrocampo, ma soltanto qualora Diego Demme dovesse essere ceduto. Per il centrocampista italo-tedesco c’erano stati gli iniziali interessi da parte di Salernitana e Valencia, ma entrambe le società hanno proposto un prestito con diritto di riscatto che il Napoli non ha accettato.

FOTO: Getty – Demme Napoli

Bakayoko non convinto dall’Adana Demirspor, interesse per Demme del Napoli

Ora sulle tracce di Demme si è mossa l’Adana Demirspor, la squadra allenata da Vincenzo Montella. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, a spingere la società turca verso il mediano del Napoli è stato Bakayoko, l’ex centrocampista azzurro e oggi al Milan. Il francese era in trattativa per il trasferimento in Turchia, ma pare aver poi rifiutato la destinazione.

Ecco perché ora l’Adana Demirspor ha scelto di tuffarsi su Demme per rinforzare il proprio centrocampo, tanto da aver già presentato un’offerta ufficiale al Napoli.