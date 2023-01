“Vi ho sentito mosci”, battuta polemica di Spalletti contro DAZN!

Il ritorno in campo del Napoli dopo la sosta dovuta al Mondiale in Qatar non è andato alla grande. Gli azzurri hanno infatti perso il big match di San Siro contro l’Inter per 1-0 e si è visto le concorrenti accorciare in classifica, in quanto tutte vittoriose.

Adesso, il cammino per lo Scudetto degli azzurri diventa più in salita, con il Milan distante ora solo 5 punti in classifica, la Juventus a 7 punti di lunghezza e l’Inter stessa a meno 8.

Luciano Spalletti

Il siparietto di Spalletti con i giornalisti di Dazn: la battuta del tecnico

A fine gara, non era molto contento per la prestazione dei suoi ragazzi l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Il tecnico toscano non si è però risparmiato da una battuta con i giornalisti della trasmissione Sunday Night Square, in onda su Dazn.

Nel corso dell’intervista, il tecnico ha infatti menzionato il fatto che diversi suoi calciatori si siano espressi sotto il loro livello abituale. Dallo studio, il conduttore Marco Cattaneo ha stimolato Spalletti a fare i nomi dei giocatori in questione ma l’allenatore ha risposto con una battuta: “Tipo voi, vi ho sentito un po’ mosci nella telecronaca della partita. Secondo me andavate sostituiti”.

Dopo un attimo di freddezza, lo studio ha reagito ridendo alla dichiarazione del tecnico, tanto che Cattaneo ha commentato: “Sempre in forma Spalletti”.