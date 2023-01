Dato da non credere: Mondiale all’Argentina, sconfitta il 4 gennaio e scudetto al Napoli!

Il ritorno in campo del Napoli dopo la sosta dovuta al Mondiale in Qatar non è stato dei migliori, data la sconfitta per 1-0 contro una diretta concorrente come l’Inter grazie al gol di Dzeko.

Era, d’altronde, tutto da valutare lo stato di forma degli azzurri dopo una sosta così lunga ed era immaginabile un calo dopo lo strepitoso inizio. Gli azzurri fino ad adesso non avevano ancora perso e dominavano in solitaria la classifica di Serie A. Adesso, continuano a conservare la vetta ma le concorrenti si sono tutte avvicinate grazie alle loro vittorie.

Foto: Getty Images- Messi e Maradona

La coincidenza fra Napoli e Argentina: il curioso retroscena

Sul suo profilo Twitter, Giuseppe Pastore segnala un curioso legame fra il Mondiale vinto dall’Argentina e la sconfitta del Napoli.

Questa giornata infatti, coincide incredibilmente con una simile della stagione 1986/1987, campionato che susseguì le imprese di Maradona nel Mondiale in Messico. Anche lì infatti arrivò la prima sconfitta in trasferta del Napoli nel giorno del 4 gennaio, giornata segnata anche in quel caso dalle contemporanee vittorie di Milan, Inter e Juve.

Quel campionato si chiuse con lo Scudetto azzurro: sarà così anche stavolta?