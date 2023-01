UFFICIALE – Napol-Juventus: biglietti per i settori superiori in vendita da domani

Il conto alla rovescia per il ritorno della Serie A sta finalmente per terminare, con il Napoli di Luciano Spalletti che sarà di scena a San Siro contro l’Inter. La città partenopea dovrà però attendere fino alle ore 20:45 del prossimo venerdì 13 gennaio per poter riabbracciare i propri idoli al Maradona. A Fuorigrotta sarà infatti attesa la Juventus di Allegri per un nuovo capitolo della storica rivalità.

Come già riportato, le ultime ore erano state teatro di polemiche social da parte dei supporters azzurri, vista la mancanza di comunicazione da parte della società. Dopo la decisione di lasciare momentaneamente chiusi al pubblico gli anelli superiori di curve e distinti, fino a pochi minuti fa non vi era ancora ufficialità sulla data del rilascio dei tagliandi, finalmente annunciata dalla società.

Biglietti Napoli-Juventus: la scelta della società

Apparso in un comunicato sul sito ufficiale della SSC Napoli, arriva il chiarimento da parte della società. La vendita dei biglietti per i settori superiori di Curva A, Curva B e Distinti partirà dalla giornata di domani, all’insolito orario delle 10. Nelle righe diramate dalla società, però, è possibile leggere che i tagliandi verranno messi a disposizione su Ticketone a “scadenza quotidiana”.

Nota sul comunicato SSC Napoli

Polemiche placate dunque per metà, vista l’ennesima particolarità nelle modalità d’acquisto dei pass. Ovviamente, anche i tagliandi in vendita presso i rivenditori autorizzati saranno subordinati a tale limitazione, che potrebbe creare qualche disagio ai numerosi tifosi volenterosi di assistere al big match.

Mario Reccia