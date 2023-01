Incognita biglietti per Napoli-Juve: tifosi infuriati sui social

Dopo quasi due mesi di attesa, Napoli è finalmente pronta a riabbracciare i propri beniamini dalla maglia azzurra. Ad ormai poco più di 24 ore al ritorno della Serie A, cresce l’attesa dei tifosi partenopei in città. Gli uomini di Spalletti saranno attesi da una doppia sfida in trasferta contro Inter e Sampdoria, prima di compiere gli ultimi passi verso il ritorno in quel di Fuorigrotta.

Il Napoli aveva salutato la Serie A ed il Maradona con la vittoria contro l’Udinese lo scorso novembre e, dopo 62 giorni esatti, si prepara ad accogliere un’altra bianconera fra le mure domestiche: i rivali della Juventus. La sfida è fissata alle ore 20:45 di venerdì 13 gennaio e, ad accompagnare nell’attesa la febbre azzurra dei tifosi, vi sono numerose polemiche in merito alla vendita dei tagliandi per il match.

Biglietti Napoli-Juventus: è caos sui social

Partita lo scorso 22 dicembre, la prima fase di vendita per i biglietti della sfida avevano lasciato i supporters partenopei con una sorpresa: in vendita solo tribune ed anelli inferiori di curve e distinti, con anelli superiori inizialmente chiusi al pubblico. Tale scelta, seppur insolita, ha portato gli effetti desiderati, con i settori più cari dello stadio sold-out in circa 5 giorni.

Biglietti Napoli-Juventus

Con il passare dei giorni sono però aumentate le polemiche in quel di Napoli, ancora ignara della data ufficiale di rilascio dei nuovi tagliandi. Essendo i superiori delle curve e dei distinti gli anelli più caldi dello stadio, c’è grande attesa per il tifo partenopeo, rivoltatosi sui social a causa della mancanza di comunicazione da parte della squadra azzurra.

Biglietti Napoli-Juventus: la situazione

Gli ultimi due giorni sono stati teatro di polemiche social da parte del tifo napoletano, fra annunci di date ufficiali per l’uscita dei tagliandi e smentite varie. Ad aumentare la confusione del caso, la mancanza di un comunicato ufficiale da parte della SSC Napoli in merito a questa bizzarra quanto grave situazione.

Biglietti Napoli-Juventus

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che la data più indicata per il lancio dei biglietti sia il 4 gennaio a partire dalle ore 12:00. Secondo il sito ufficiale di Ticketone, tale giorno sarebbe già stato designato per la vendita dei pass in Tribuna Family e Tribuna Young, ma mancano ancora parole in merito agli altri settori dell’impianto. Seguiranno aggiornamenti.