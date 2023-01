Tacchinardi non ha dubbi: “Inter-Napoli? Tutta Italia tiferà contro gli azzurri”

Inter-Napoli è la partita che apre alla grande il 2023. Il big match di San Siro può portare a numerosi cambiamenti in classifica, comunque vada a finire. Una vittoria degli azzurri permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di tenere stretta la testa della classifica e allungare sui nerazzurri, “tagliando le gambe” alla squadra di Inzaghi nella corsa Scudetto.

Una vittoria dell’Inter, invece, riaprirebbe ogni discorso relativo alla vittoria finale, anche per Milan e Juventus.

Inter Napoli (Getty Images)

Tacchinardi: “Inter-Napoli? Tiferanno tutti per i nerazzurri”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del big match di mercoledì sera.

Inter-Napoli? “Ormai è un mese che in Italia stiamo pensando a Inter-Napoli di mercoledì. C’è tanta curiosità di misurare la tenuta degli azzurri. Credo che non deluderà, Osimhen potrà diventare un giocatore ancora più pesante.

Non è detto né è vero che le squadre di Spalletti siano destinate a calare. Io penso che il tecnico abbia strutturato in maniera perfetta la preparazione, mostrandoci un Napoli in condizione straordinaria nel periodo pre-pausa, anche grazie all’esperienza in Russia. I nazionali sono tornati presto dal Mondiale, quindi sulla carta è la squadra che ha più potuto avvantaggiarsi della sosta. Ma sono sicuro anche di un’altra cosa: mercoledì sera, a parte Napoli, tutta la Serie A tiferà per l’Inter”.