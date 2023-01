Inter-Napoli, la scaramanzia e la “speranza” della sconfitta: c’entra la storia

Inter Napoli: c’è chi tifa per gli azzurri e spera nella sconfitta. No, non è un errore di trascrizione, ma succede anche questo pur di puntare alla vittoria dello Scudetto. Il Napoli è primo in classifica, a +8 dal Milan, a +10 dalla Juventus e a +11 da Inter e Lazio.

Una vittoria potrebbe certamente far allungare gli azzurri e farebbe pensare ad una chiusura virtuale di ogni discorso relativo allo Scudetto.

Napoli (Getty Images)

Napoli e la scaramanzia: i due Scudetti arrivati con la prima sconfitta dopo Natale

Ma c’è un dato storico che fa ben sperare i tifosi del Napoli, anche in caso di sconfitta. Infatti negli unici due Scudetti vinti, gli azzurri hanno perso la prima partita in Serie A proprio nella prima giornata dopo la sosta natalizia.

Nel campionato 1986/87, il primo ko avvenne a Firenze, contro la Fiorentina, per 3-1, alla 14esima giornata. E poi alla fine della stagione, gli azzurri alzarono lo Scudetto per la prima volta.

Nel campionato 1989/90, la prima sconfitta del Napoli ll’Olimpico di Roma, avvenne contro la Lazio, il 30 dicembre 1989, alla 17esima giornata, con i biancocelesti che si imposero per 3-0. E anche in quella occasione gli azzurri, alla fine, si laurearono Campioni d’Italia.

In questa stagione, il Napoli non ha ancora perso in campionato e, richiamando la scaramanzia tipica di tanti tifosi napoletani, c’è chi accoglierebbe ben volentieri il primo ko, per poi sperare nella vittoria finale.