DAZN, cambiano i prezzi degli abbonamenti: è già polemica

DAZN sarà la principale emittente delle partite di Serie A fino al 2024. All’inizio della stagione attuale, però, c’è stato un cambiamento nei prezzi che ha portato a diverse polemiche da parte degli utenti: in molto hanno disdetto i propri abbonamenti, altri hanno deciso di proseguire normalmente per continuare a seguire la propria squadra del cuore.

Ma ora i prezzi per usufruire di DAZN per i nuovi abbonamenti cambiano ancora e tornano le vecchie – ma sempre attuali – polemiche. La piattaforma digitale ha comunicato un nuovo cambiamento rispetto al passato, con un triplo abbonamento possibile.

DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione dell’intera Serie A, ha presentato i nuovi piani per il 2023. Per i clienti già attivi, il prezzo resta invariato. Le novità, invece, riguardano i nuovi abbonati, che ora avranno a disposizione varie soluzioni.

Abbonamenti DAZN (Getty Images)

DAZN: al via i nuovi abbonamenti con prezzi diversi, è già polemica

DAZN STANDARD – Il primo abbonamento è quello “Standard”: a partire da 29,99€ al mese – con permanenza obbligaotoria di 12 mesi – consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché connessi entrambi alla stessa rete internet. L’app può essere registrata al massimo su 6 dispositivi.

DAZN PLUS – La seconda opzione per gli utenti è l’abbonamento “Plus”: a partire da 44,99€ al mese – anche in questo caso con permanenza obbligatoria di 12 mesi – consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. L’app può essere registrata al massimo su 7 dispositivi al massimo, utilizzando il servizio in mobilità con contemporaneità della visione.

START – La novità assoluta, invece, riguarda l’abbonamento “Start”: il nuovo pacchetto è dedicato a chi intende seguire gli sport differenti rispetto al calcio. È disponibile a 12,99€ al mese. Si potrà vedere tutto il basket ed eur, l’NFL, la UFC, la boxe e il meglio del fighting mondiale. Si possono registrare fino a 4 dispositivi, con la possibilità di guardare in contemporanea su 2 dispositivi, purché connessi alla stessa linea internet.

Le novità sui prezzi hanno immediatamente scatenato le polemiche social da parte di moltissimi utenti che non hanno apprezzato il lancio del pacchetto “Start”. Il motivo è la difformità di servizio e di prezzo offerto da chi intende seguire tutti gli sport tranne il calcio, da quelli che, invece, vogliono seguire solo il calcio e non gli altri sport.