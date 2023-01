Calciomercato, Nandez firma per l’ex allenatore del Napoli? L’annuncio

Nahitan Nandez è ancora un obiettivo di mercato del Napoli? Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è rimasto con i sardi anche in Serie B, nonostante le insistenti voci d’addio nella sessione di trasferimenti estiva.

Il suo futuro, però, sarà quasi certamente lontano dalla Sardegna, a partire già da gennaio.

Nandez Valencia (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Nandez non è più un obiettivo: va al Valencia da Gattuso?

Nandez e il Napoli sono stati molto vicini diverse volte. Gli azzurri avevano provato a prenderlo lo scorso gennaio, durante il calciomercato invernale della stagione 2021/22 ma non si trovò accordo con il Cagliari. Poi la scorsa estate si era parlato nuovamente di un forte interesse, mai diventato concreto.

Ora, però, sulle tracce di Nandez c’è il forte interesse del Valencia di Gennaro Gattuso. E lo stesso allenatore ex Napoli, in conferenza stampa, ha confermato le voci e il possibile accordo.

“È vero che ci interessa, abbiamo parlato negli ultimi mesi con l’agente e anche con i suoi rappresentanti. Dobbiamo guardare ai numeri e alle cifre ma questo è un problema della società, non mio. Dobbiamo trovare una soluzione per sostituire chi è in partenza”.