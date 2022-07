Nandez, l’agente: “Il Napoli è il club più avanti. Vi dico quando può arrivare!”

Il Napoli oggi ha perso il uno dei punti di riferimento della squadra di Luciano Spalletti. L’addio di Koulibaly, ha deluso non poco le aspettative dei tifosi azzurri che si aspettano una risposta immediata da parte del club in sede di calciomercato.

Nelle ultime ore sono tanti i calciatori accostati al Napoli, non solo in difesa. Uno dei giocatori che negli ultimi anni è stato sempre messo in ottica azzurra è sicuramente quello di Nahitan Nandez, centrocampista uruguayano del Cagliari.

Pablo Bentancur, agente del giocatore, ha parlato ai microfoni di Sport890, emittente radiofonica uruguaiana in merito al futuro del suo assistito.

Nahitan Nandez (Photo by Getty Images)

“A breve conosceremo il futuro di Nandez ma per me si tratterà di una cessione da fine mercato. Perché la crisi non è solo per un club, è per tutti, specialmente in Europa. La Juventus sta prendendo tutti a parametro zero, giusto per fare un esempio”.

“Per Nandez è stato un anno sfortunato anche a livello di infortuni, ora però sta bene ed è un leone. Sicuramente non è un giocatore da Serie B. Il Napoli è il club più avanti, è quello che ha mostrato maggior interesse”.