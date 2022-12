Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un’intervista a Roberto Saviano, noto scrittore e autore del romanzo Gomorra. Egli stavolta si è però raccontato in una veste diversa dal solito: quella di tifoso del Napoli. Di seguito quanto riportato:

Quanto le manca il San Paolo pieno con questo Napoli dentro? “Non poterci andare mi fa soffrire. Faccio fatica a chiamarlo stadio Maradona, temo di esser troppo vecchio e continuerò a chiamarlo San Paolo. Ma prima della fine del campionato voglio andarci. Sto pensando come essere invisibile perché il Napoli dovrà vincere, altrimenti se la prima volta che torno allo stadio fa male, poi si nota… ed è malamente”.

Le piace questo Napoli? “Moltissimo, per lo spirito con cui gioca. Si vede che si diverte, che è un gruppo in armonia. Non c’è un leader che detta la sua linea e comanda. Sono rappresentate tantissime nazionalità, lo spogliatoio trasmette l’idea di comunità. Io lo vedo come un Napoli internazionalista, accogliente e libertario, contro il populismo scontato dell’individualità”.

Foto: Getty Images- Kvaratskhelia e Osimhen

Saviano: “Temo che non ci facciano vincere lo Scudetto”

Il giocatore preferito? “Kvaratskhelia. Mi piace perché non ha la faccia del calciatore, ma di un bambino timido che gioca in strada. E poi perché giocava in Russia, e alla scoppio della guerra è tornato in patria, anche a costo di perdere le chiamate dei ricchi club tedeschi. Il Napoli è stato bravo a inserirsi. Per me Kvara è uno che ha detto no a Putin, anche se non parla mai delle pressioni subite quand’era al Rubin Kazan“.

Osimhen? “Mi entusiasma anche lui. Quando lo picchiano, i napoletani dicono “Bbuono…”, cioè “Meglio così”, perché sanno che così si carica. Anche lui ha una corsa allegra, da ragazzo di strada, va in fuorigioco per troppa passione. La maschera lo ha reso più iconico”.

Cosa teme da qui allo scudetto? “Da tifoso: che non ce lo facciano vincere… Che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord. Seconda paura: come ripartiremo dopo il Mondiale“.

Chi teme di più? “Il Milan per me è l’avversario numero uno. Forse per i miei antichi incubi da bambino che temeva Gullit e Van Basten. La Juve mi preoccupa meno. Credo che sarà frenata dai problemi societari”.

Saviano, con che maglia al Maradona? Scelga: “Quella di Kvara che ha detto no a Putin”.