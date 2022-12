Calciomercato Napoli, due club tedeschi in pressing per un azzurro: la situazione

L’inizio dell’anno nuovo coinciderà con l’inizio del calciomercato di gennaio. In casa Napoli, sembra essere già chiuso il primo affare: si tratta di quello con la Sampdoria che porterà in azzurro Bereszyński e Contini e in blucerchiato Zanoli. L’affare sembra un’ottima opportunità per mettere insieme una serie di esigenze, fra cui in primis quella di acquistare un affidabile vice Di Lorenzo.

Il ds Giuntoli rimane però vigile per eventuali ulteriori affari sia in entrata sia in uscita. In particolare, diventa da monitorare la situazione relativa a Diego Demme.

Diego Demme

Interesse dalla Germania per Demme: la posizione del Napoli

Il centrocampista tedesco ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e una sua partenza non sembra improbabile. Ha svelato ulteriori dettagli sulla sua situazione l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale lo ha schierato nel cerchio di centrocampo in una ipotetica formazione di “scontenti pronti a partire”.

Per Demme, la rosea menziona, oltre al ben noto interesse della Salernitana, anche il pressing di due club tedeschi: si tratta del Bayer Leverkusen e dello Stoccarda. Nessuna squadra ha però ancora messo ul tavolo i 5 milioni di euro richiesti da De Laurentiis per la sua partenza.