“Victor (NA like Lagos)”: lo steward licenziato dopo la foto con Osimhen omaggia l’attaccante del Napoli

Sono passati più di due mesi da quel 23 ottobre 2022, giorno in cui Napoli si impose per 1-0 sulla Roma all’Olimpico grazie a una rete straordinaria di Victor Osimhen.

Una vittoria importantissima ottenuta con le unghie e con i denti: forse fu proprio quella la partita con la quale i tifosi hanno iniziato realmente a credere in quel sogno chiamato scudetto.

Ma quella sera fu anche la sera dell’episodio spiacevole avvenuto all’esterno dell’Olimpico dopo il match, che riguardò l’ormai ex steward Matteo Lo Cicero.

Matteo Lo Cicero e Osimhen

Swart dedica una canzone a Osimhen

Inutile raccontare nuovamente tutta la storia, ormai è abbastanza nota: Matteo Lo Cicero, dopo aver scattato una foto con Victor Osimhen mentre era in servizio come steward, fu licenziato in tronco.

Un episodio che creò molte polemiche e che lo stesso Matteo ha raccontato ai nostri microfoni. Matteo non si è mai pentito di quel suo gesto e, dopo aver ricevuto anche la maglia da Osimhen a Castel Volturno, oggi ha deciso di dedicare una canzone al suo idolo.

Il pezzo rap pubblicato oggi su YouTube da Swart (nome d’arte di Matteo Lo Cicero) si intitola “Victor (NA like Lagos)” ed è un omaggio speciale all’attaccante nigeriano.

Secondo quanto riferito dallo stesso Swart, l’obiettivo è far diventare questa canzone un inno per il giocatore e per tutti i tifosi. Chissà se la canzone piacerà a Osimhen, ma noi crediamo proprio di sì.