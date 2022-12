Osimhen-Spalletti, rapporto rinforzato dopo un litigio: il retroscena

Victor Osimhen sta diventando “grande” a Napoli; nel Napoli di Luciano Spalletti sta trovando la sua dimensione ideale, maturando dal punto di vista personale e calcistico. Nella prima parte di stagione è stato decisivo, al netto dell’infortunio che gli è costato diverse settimane di stop. Ma è tornato subito in forma e attualmente è anche il capocannoniere di Serie A.

A Milano contro l’Inter vorrà prendersi la rivincita. L’anno scorso, nella stessa partita, subì l’infortunio più grave della sua carrriera che ora lo costringe ad indossare la mascherina in volto, ormai diventata anche iconica per lui.

Osimhen e spalletti: “pace e amore” dopo il litigio

La sua crescita è stata esponenziale e il punto di svolta, probabilmente, è arrivato in estate, dopo un litigio con Luciano Spalletti. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, racconta un retroscena molto importanti che ha rinsaldato il rapporto tra il numero 9 e il mister dopo quanto accaduto a Castel di Sangro.

“Il rapporto tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen si è cementato quest’estate dopo un clamoroso litigio in campo da parte del tecnico toscano. Nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro fu mandato negli spogliatoi dall’allenatore del Napoli per aver protestato in maniera eccessiva per un mancato fischio in partitella. Il giorno dopo, però, Spalletti andò a cercare il suo attaccante per stringergli la mano, gesto di fiducia e di “pace” che ha fatto scoccare la scintilla”.