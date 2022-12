UFFICIALE – Allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia: giorno e orario

Il Napoli torna in campo prima dell’Inter per prepararsi al meglio in vista del big match. Per Luciano Spalletti sarà necessario ritrovare tutti al top della forma, anche i reduci dagli infortuni e dal Mondiale in Qatar che non hanno partecipato alla tournée in Turchia.

Allenamento Napoli (Foto: SSC Napoli)

allenamento congiunto napoli juve stabia: il comunicato

Domani, al Konami Training Center di Castel Volturno, ci sarà un allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia. Ad annunciarlo ufficialmente ci ha pensato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Sarà l’ultima “partitina” per gli uomini di Luciano Spalletti prima di concentrarsi al 100% solo sulla trasferta di Milano del prossimo 4 gennaio.

“La S.S. Juve Stabia comunica che domani, 30 dicembre, al Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, si terrà un allenamento congiunto, a porte chiuse, con la SSC Napoli”.

Non sarà possibile assistere a ciò che succederà al Konami Training Center tra Napoli e Juve Stabia perché non sarà un’amichevole, come precisato dal Napoli, ma un vero e proprio allenamento