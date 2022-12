Calciomercato Napoli, Giuntoli si fionda sul talento del Sassuolo

Il calciomercato è definitivamente entrato nel vivo dopo la fine del Mondiale in Qatar. Il Napoli, d’altronde, già si è mostrato piuttosto attivo vista la chiusura, oramai imminente, dell’affare con la Sampdoria che porterà all’acquisto di Bartosz Bereszyński e al ritorno di Nikita Contini, oltre che al prestito in maglia blucerchiata del terzino Zanoli.

Chiuso questo affare utile ad aggiungere alla rosa azzurra un sostituto all’altezza di Di Lorenzo e un ulteriore portiere che possa sopperire ai problemi fisici di Sirigu, il ds Giuntoli potrebbe anche pensare a possibili ulteriori affari.

Foto: Getty Images- Armand Laurientè

Calciomercato napoli, giuntoli punta lautientè

Un nuovo nome al riguardo, secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, è quello di Armand Laurientè, esterno francese del Sassuolo. Il giocatore era stato già monitorato dal ds Giuntoli nei mesi scorsi ma, al momento, non ci sono passi in avanti per un suo arrivo in maglia azzurra.

L’interesse è però concreto e potrebbe diventarlo ancora di più nelle prossime settimane, sfruttando magari i già intensi contatti passati con la dirigenza del Sassuolo.