L’ex Juve sicuro: “Il Napoli vincerà lo scudetto e può puntare anche alla Champions”

La stagione del Napoli finora è stata davvero entusiasmante: primo posto in classifica in Serie A a +8 dal Milan secondo e qualificazione agli ottavi di Champions League conquistata da prima nel girone avanti al Liverpool finalista della scorsa edizione. Un cammino che ha sorpreso tutti con il lavoro di Spalletti che sta riscuotendo consensi ovunque.

Ieri, infatti, l’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), organo della FIFA che si occupa di statistiche e record, ha riconosciuto il lavoro del tecnico di Certaldo: Spalletti è tra i 15 candidati al premio come miglior allenatore per club del 2022.

Luciano Spalletti (Getty Images)

Boniek esalta il Napoli: “Vincerà lo scudetto”

A commentare la rosa dei candidati al premio ci ha pensato Zbigniew Boniek, attuale vicepresidente della UEFA ed ex calciatore di Juventus e Roma.

Boniek, intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”, ha parlato delle candidature di Mourinho e Spalletti: di seguito le sue parole.

“Mourinho per nome, fama, carisma, richiamo mediatico partecipa sempre a queste corse. Inoltre la Roma ha vinto la Conference League. Spalletti mi piace e m’incuriosisce: concreto, di poche parole, sa che cosa chiedere alla squadra. Lo vedo però come vincitore del premio il prossimo anno, quando avrà conquistato lo scudetto. Al Napoli possono essere scaramantici quanto vogliono, ma io lo dico: hanno un grande vantaggio, una proposta di gioco e nessuno che li insegua con la sufficiente continuità. Possono vincere anche la Champions“.

“Kvaradona, io lo chiamo così, è un talento puro e Kim è uno dei migliori difensori della Serie A: per energia, per concentrazione, per come marca, per come colpisce di testa. Un’altra categoria. Ovviamente bisogna stare sempre attenti a Milan e Inter. La Juve è una buona squadra, ma con quello che sta succedendo nel club diventa tutto più complicato”.