Gioia per Spalletti, lo ha appena saputo: l’annuncio dell’IFFHS

Il 2022 è stato un anno importante per Luciano Spalletti che, nonostante la mancata vittoria del campionato nella scorsa stagione, è riuscito a prendersi sulle spalle il suo Napoli.

La classifica in Serie A parla chiaro, così come la bellezza del gioco mostrata in questa prima parte di stagione. Tutti fattori che hanno convinto l’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), organo della FIFA che si occupa di statistiche e record, a riconoscere quanto fatto dal tecnico di Certaldo con un attestato importante.

(Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Premio miglior allenatore del 2022, Spalletti tra i candidati: presente anche un altro tecnico della Serie A

Di seguito, l’elenco dei 15 candidati per il premio di miglior allenatore del 2022 per club, secondo l’IFFHS:

Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Jose Mourinho, Luciano Spalletti, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer, Albert Riera.

Due i tecnici provenienti dal campionato italiano: José Mourinho della Roma e, per l’appunto, Luciano Spalletti.