Criscitiello sul caso Juve: “La Procura può falsare tutto il campionato”

Le indagini della Procura Federale sulla Juventus potrebbero cambiare il campionato di Serie A già nei prossimi mesi. Nel caso in cui si decidesse per penalizzazioni in classifica o altre “condanne”, è possibile che tutto cambi nell’immediato e non per la prossima stagione.

Juventus plusvalenze (Getty Images)

Criscitiello sul caso Juve: “Si rischia di falsare tutto”

Michele Criscitiello, nel suo consueto editoriale per TMW, ha analizzato il caso plusvalenze della Juventus, criticando ferocemente le mosse della Procura Federale.

“La Procura Federale andrà con la mano pesante con le richieste di penalizzazione e il rischio sarà quello di vedersi le classifiche di serie A e serie B stravolte ad inizio girone di ritorno. Tradotto: dopo aver fatto ridere il mondo con la non partecipazione al Mondiale, faremo ridere di nuovo tutti con classifiche anomale a metà campionato. Falsando tutto. Volete sapere come andrà? Chiederanno punti di penalizzazione, in primo grado qualcosa otterranno, poi in secondo arrivano i maxi sconti perché si va di politica in secondo grado e nel frattempo ci troveremo asterischi anche sul tappetino di casa. Pagliacciata all’italiana per un caso plusvalenze che andrebbe tutto dimostrato e che non può essere chiuso tre mesi prima e riaperto all’improvviso quando Babbo Natale ci citofona a casa“.