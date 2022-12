Aiutate lo stacanovista Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo non si ferma mai. È questa la sensazione di tutti i tifosi del Napoli che vedono il capitano azzurro sempre presente, in prima fila, e sempre pronto a combattere al fianco dei compagni. Ma per tutti arriva il momento della resa. E anche per “Gio” è arrivato il periodo negativo. Nelle amichevoli dicembrine – e a dir la verità anche in qualche partita precedente tra campionato e Champions League – è sembrato voler tirare il fiato. Ha chiesto silenziosamente aiuto, perché anche i capitani e condottieri vanno aiutati, ma al momento non sono arrivati segnali.

Luciano Spalletti non si fida al 100% di Alessandro Zanoli e Giovanni Di Lorenzo non può riposare. Sempre presente, sempre titolare: anche con la Nazionale di Roberto Mancini.

Giovanni Di Lorenzo (Getty Images)

Napoli, il regalo di Natale per Spalletti è il vice Di Lorenzo

Ma tra sette giorni inizia il 2023 e il grido d’aiuto arriva non solo da Di Lorenzo ma da tutto l’ambiente Napoli. Il +8 in classifica pesa come un macigno per una squadra non abituata a vincere. E Luciano Spalletti ha bisogno di tutti pronti, al 100%, ad affrontare i “nemici” che proveranno a fermare il cammino azzurro.

Aiutate il soldato stacanovista Giovanni Di Lorenzo. È un messaggio per Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis: sotto l’albero di Natale, o non conta quando, va bene anche qualche giorno dopo, regalate un terzino destro a Luciano Spalletti. Lo ha scritto nella letterina di Natale e il mister azzurro quest’anno è stato molto buono: se lo merita.

Giovanni Di Lorenzo se lo merita. Quando chiederà di fermarsi per respirare avrà bisogno di uno dei suoi uomini che sia pronto a dargli il cambio.

Di Lorenzo ha bisogno di riposo: il Napoli punta Bereszyński

Bartosz Bereszyński: sembra lui il prescelto per dare il cambio a Capitan Di Lorenzo. Il terzino destro polacco – all’occorrenza anche terzino sinistro e difensore centrale – è reduce da un Campionato del Mondo con la Polonia e una nuova stagione da protagonista con la Sampdoria. È affidabile e pronto per aiutare il Napoli: sembra essere l’uomo giusto da regalare a Spalletti per il futuro. Sembra essere l’uomo giusto per Di Lorenzo, servirà anche il benestare del capitano per permettergli di accomodarsi in panchina.

Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

I giorni scorrono, la clessidra sta per essere rigirata e il 2023 potrebbe essere l’anno più importante di sempre per il Napoli. Aiutate lo stacanovista Di Lorenzo e tutta Napoli sorriderà.