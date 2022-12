Ounahi nel mirino del Napoli e non solo: aumentano la concorrenza e il prezzo!

L’insolita lunga sosta dei campionati nazionali per il Mondiale in Qatar, ha consentito ai ds delle varie società di mettere a fuoco i prossimi obiettivi per l’imminente sessione di calciomercato invernale e per la futura stagione. Anche Cristiano Giuntoli, ovviamente, è a lavoro per individuare profili che possano rientrare nel progetto Napoli, in vista soprattutto del mercato estivo.

Mercato Napoli: Giuntoli punta Ounahi

In particolare, gli occhi attenti del ds azzurro si sono soffermati già da tempo su quello che ad oggi è stato un protagonista del Mondiale con la maglia del Marocco. Si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell’Angers classe 2000. Le buone prestazioni della squadra marocchina, vera sorpresa di questa Coppa del Mondo, e del calciatore stesso, però, hanno impressionato diversi club e fatto salire vertiginosamente il prezzo del cartellino.

FOTO: Getty Images, Azzedine Ounahi

Ounahi-Napoli: prezzo e concorrenza

La squadra di proprietà, infatti, con alle spalle un solido contratto fino al 2026 per Ounahi, ha raddoppiato la richiesta: da cifre al di sotto dei 10 milioni si è saliti a circa 25 (come rivela l’edizione oggi in edicola de Il Mattino Napoli).

Brutta notizia per gli osservatori del Napoli, che in realtà seguivano questo profilo già da tempo. Secondo quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, prima del Mondiale in Qatar, il Napoli sperava di bloccare il marocchino già a gennaio per farlo arrivare in estate.

Con i riflettori internazionali, però, anche la concorrenza si fa incalzante: sulle tracce di Azzedine Ounahi ci sono anche Inter e Marsiglia.