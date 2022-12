Maglietta natalizia, dalla società avvertono: “Ci saranno altre sorprese”

Il Napoli si è esibito ieri sera nell’ultima, poco fortunata, amichevole contro il Lille, terminata con un netto 4-1 in favore dei francesi. Gli azzurri dovranno quindi ritrovare la forma migliore entro il 4 gennaio, data in cui riprenderanno il loro percorso in Serie A affrontando l’Inter a San Siro.

In queste prime amichevoli ad essere oggetto di discussione è stata però anche la divisa natalizia messa in mostra dagli azzurri nelle quattro gare disputate. La maglia, raffigurante un disegno di una renna con un cappello di Natale, ha diviso la tifoseria fra chi l’ha trovata divertente e chi l’ha trovata eccessivamente infantile.

Formisano calendario Napoli

Formisano: “La maglia di Natale è stata divertente”

Ha parlato di questa e di altre iniziative della società in questo periodo di festività Alessandro Formisano, head of operations della SSC Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto riportato:

“Per il calendario c’è stata grande disponibilità da parte di tutti, i calciatori sanno di partecipare a un’iniziativa poco invasiva.

Maglie? Ampliare la gamma è qualcosa di divertente, come la maglia di Natale. E ci saranno ancora altre sorprese nel corso della stagione.

Tifosi? Col Villarreal c’è stato il pubblico delle grandi occasioni, col Lille un po’ meno ma abbiamo fatto di tutto per permettere alla gente di avere un momento di svago col Napoli”.