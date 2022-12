VIDEO – Ospiti speciali all’allenamento del Napoli: “A lezione da Spalletti”

Ieri c’è stato un momento speciale nel corso dell’allenamento del Napoli. Infatti il mister Spalletti e i calciatori della prima squadra, accompagnati dal responsabile del settore giovanile Gianluca Grava, sono andati a salutare i giovanissimi ragazzi delle giovanili azzurre.

Sui profili social del Napoli, è stato pubblicato un video riguardante quel momento, in cui Spalletti ha rivolto gli auguri di Natale ai ragazzi delle giovanili lasciando loro anche una piccola grande lezione di vita.

Napoli Spalletti (Getty Images)

La lezione di Spalletti ai giovani azzurri: da brividi!

Di seguito le parole del mister e il video dell’incontro:

“Ognuno è padrone del proprio destino, non fatevi fregare facendovi dire che non site bravi, che non arriverete, che qualcuno vi passerà davanti. No, voi avete la possibilità di scegliere quello che è il vostro destino, non quello che vi dicono gli altri. Voi e i vostri compagni avete la possibilità di scegliere il destino della vostra squadra, di diventare una bella squadra e di diventare un gruppo di ragazzi che si divertono, che è la cosa più importante. Auguri di buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie“.