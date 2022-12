Verso Inter-Napoli, Spalletti gioisce: c’è il grande ritorno

Col Mondiale in Qatar che è terminato con la vittoria dell’Argentina, la mente dei tifosi del Napoli diventa definitivamente proiettata alla ripresa della Serie A. Gli azzurri torneranno in campo a San Siro per affrontare l’Inter in un big match già attesissimo.

Il Napoli dovrà dimostrare di non aver patito lo stop per la sosta e di poter continuare il suo percorso così come lo aveva interrotto, con grandi prestazioni e tanti gol.

Napoli infortunio Rrahmani (Getty Images)

Napoli, torna Rrahmani: recuperato per l’Inter?

Il report allenamento da Castelvolturno pubblicato sul sito della società azzurra fa sorridere Spalletti: ci sono infatti due grandi ritorni. Si tratta di quello di Amir Rrahmani, che ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo, e di Piotr Zielinski, che torna ad allenarsi con gli azzurri dopo le fatiche mondiali. Solo personalizzato invece per Sirigu e Demme. Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match amichevole contro il Lille in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione tecnico tattica a reparti, tecnica collettiva e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu. Personalizzato in palestra per Demme. Zielinski è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale“.