Calciomercato Napoli: assalto dalla Turchia per l’obiettivo azzurro

Con la fine dei Mondiali in Qatar, chiusi con la vittoria dell’Argentina, si ricomincia ad entrare in clima campionati e, soprattutto, in tema calciomercato.

L’occhio del ds del Napoli Giuntoli è oramai noto per essere sempre attento per scovare eventuali affari che il mercato può regalare dopo l’incredibile successo del mercato estivo. Gli acquisti di giocatori come Kvaratskhelia e Kim Min Jae a prezzi relativamente bassi porta a non escludere colpi di scena con possibili ulteriori affari già a gennaio o, anche, iniziando a bloccare giocatori per l’estate.

Foto: Getty Images- Adama Traorè

Assalto del Trabzonspor per Traoré: Giuntoli beffato?

Si era parlato molto in particolare di Adama Traorè, esterno destro spagnolo di proprietà del Wolverhampton. Il giocatore piace molto a Giuntoli essendo stato un calciatore capace di far già del male al Napoli in occasione del sedicesimo di finale di Europa League della scorsa stagione in cui, con la maglia del Barcellona, fece letteralmente impazzire la difesa azzurra.

Fa così gola il suo contratto in scadenza nel 2023, che lo rende come un’opzione molto interessante a parametro zero per la prossima estate. C’è però una concorrenza agguerrita: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe pronto infatti l’assalto del Trabzonspor per lui.

Il club turco fa sul serio e vorrebbe portarlo alla propria corte già a gennaio. Sarebbe dunque in programma un incontro fra il presidente del Trabzonspor Ahmet Agaouglu e l’agente del giocatore Jorge Mendes per capire la fattibilità dell’affare.