Spalletti accigliato: “Abbiamo scoperto il fianco e commesso un errore”

Prima amichevole persa per il Napoli in questo ciclo di amichevoli durante la sosta per i Mondiali in Qatar. I ragazzi di Spalletti sono tornati a giocare dinanzi ai propri tifosi dopo le due gare nel ritiro turco, affrontando una squadra di livello come il Villarreal.

Gli azzurri hanno mostrato però delle gravi lacune difensive, perdendo il match col risultato di 3-2. Si tratta, in ogni caso, di un’amichevole le cui indicazioni vanno prese con le pinze considerando anche le tante riserve in campo.

Luciano Spalletti

Spalletti: “Abbiamo rischiato troppo”

Non ha però sminuito la sconfitta a fine gara Luciano Spalletti. Il mister azzurro, intercettato ai microfoni di Sky Sport, ha dimostrato di non aver apprezzato il poco equilibrio messo in mostra dai suoi, con 3 gol subiti e tante palle gol concesse agli avversari. Di seguito quanto riportato:

“La squadra ha tentato di andare a pressare sempre, rischiando di lasciare degli spazi. Questa intenzione è positiva, però è chiaro che se non lo si fa tutti insieme misurando bene le distanza poi diventa tutto più complicato. Abbiamo preso parecchie imbucate, qualcuna di troppo”.

“Si poteva scegliere di aspettarli nella nostra metà campo e qualche volta andava fatto, però a noi ci piace andare a pressare e lo abbiamo fatto scoprendo il fianco più volte”.