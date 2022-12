Reina e Albiol innamorati di Napoli: “Emozioni meravigliose”

Napoli-Villarreal ha regalato delle emozioni fortissime, nonostante fosse solo un’amichevole: nella squadra spagnola militano infatti due grandi ex indimenticati nel cuore dei tifosi come Pepe Reina e Raul Albiol. La gara è dunque diventata un’occasione per omaggiare al meglio due colonne del Napoli degli ultimi anni, commuovendo tutti i tifosi presenti.

I due giocatori hanno ricevuto l’applauso dei tifosi durante una cerimonia disputatasi fra il primo e il secondo tempo della gara, dove il vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis ha consegnato a loro due maglie del Napoli col loro nome, ancora impresso nella storia azzurra.

Reina e Albiol

Reina e Albiol emozionano i tifosi: da brividi!

Gli spagnoli hanno poi preso la parola, per ringraziare la società e il pubblico presente. Le loro parole confermano, ancora una volta, l’incredibile legame che questi due calciatori hanno creato con la città partenopea durante il loro periodo azzurro. Di seguito quanto riportato:

Reina: “È sempre bellissimo tornare qua, sono stati dei bellissimi anni di vita e di calcio, di profumo di Napoli. Questo rimarrà sempre nel cuore mio e della mia famiglia“.

Albiol: “È un’emozione molto grande per me e la mia famiglia, non so come riabbracciare tutto l’amore che abbiamo ricevuto da questa città, dalla società, dai compagni e dai tifosi. Amiamo Napoli e questo giorno per me era un sogno. Volevo tornare in questo stadio e fra questa gente, forza Napoli sempre”.