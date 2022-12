VIDEO – L’omaggio del Maradona ad Albiol e Reina: quante emozioni!

Il Napoli è sceso in campo in questa serata per il suo ritorno in campo davanti al proprio pubblico allo Stadio Diego Armando Maradona, per affrontare in amichevole il Villarreal.

La gara costituisce non solo un ottimo test per valutare lo stato di forma degli azzurri contro un’avversaria di livello, ma anche una serata di grandi emozioni. Nella squadra spagnola militano infatti due ex indimenticati come Pepe Reina e Raul Albiol.

Foto: Getty Images- Reina e Albiol

Che accoglienza per Reina ed Albiol: il video

Reina ha firmato col Napoli per la prima volta nel 2013, effettuando solo un anno di prestito sotto la gestione di Rafa Benitez. Il portiere firmò nuovamente per gli azzurri però nell’estate del 2015 sotto la gestione di Sarri, divenendone una delle colonne principali. L’addio arrivò nel 2018 al termine del campionato beffa, perso nonostante i 91 punti conquistati.

Anche Albiol firmò sotto la gestione di Rafa Benitez per poi divenire un pilastro del Napoli di Sarri, giocando con la maglia azzurra dal 2013 al 2019.

I due sono stati accolti prima della gara con grande affetto dal pubblico del Maradona, in particolare dalla Curva B, che li ha omaggiati regalando loro dei fiori fra gli applausi di tutti i presenti. Di seguito il video dell’omaggio: