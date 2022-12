LIVE- Napoli-Villarreal 1-1 (13′ Capoue, 14′ Osimhen): botta e risposta immediato al Maradona

Terza amichevole per il Napoli nel corso di questa pausa per il Mondiale in Qatar che ha fermato tutti i campionati. Stavolta gli azzurri tornano però a giocare nella propria casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, per una sfida d’elite come quella contro il Villarreal, semifinalista nell’ultima edizione di Champions League.

Gli azzurri vogliono continuare a confermare il loro eccellente stato di forma visto nelle due gare in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace, vinte entrambe dai ragazzi di Spalletti.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli-Villarreal, le formazioni ufficiali

Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match da parte delle due società. L’allenatore azzurro Spalletti conferma quello che è stato l’esperimento tentato durante questa sosta per le nazionali, cioè quello di vedere in campo insieme Raspadori e Osimhen.

Nel Villarreal, c’è curiosità per il ritorno a Napoli di due grandi ex come Raul Albiol e Pepe Reina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

VILLARREAL (4-4-2): Reina, Kiko, Albiol, Pau Torres, Capoue, Mojica, Jackson, Alex B., Morlanes, Yeremi, Collado. Allenatore: Setién.

Napoli-Villarreal: la diretta