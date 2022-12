Home » News Calcio Napoli » Il cordoglio di De Laurentiis per Mario Sconcerti: “Confronto sempre di alto livello”

Il mondo del calcio si ritrova ad affrontare un altro lutto dopo quello relativo alla morte di Sinisa Mihajlovic. Ci ha lasciati oggi infatti Mario Sconcerti, una della più grandi firme che il giornalismo sportivo italiano poteva vantare.

Il celebre giornalista aveva ricoperto nella sua carriera anche il ruolo di direttore generale della Fiorentina, squadra di cui era tifoso, oltre che essere stato una presenza importante negli anni negli studi Sky Sport e Rai.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

De Laurentiis: “La morte di Sconcerti lascia attoniti”

Tanti i messaggi di cordoglio per lui e non è mancato nemmeno quello del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con un tweet davvero toccante. Il patron ha ricordato Sconcerti come uno dei primi giornalisti sportivi che ha conosciuto dopo il suo ingresso nel mondo del calcio. Queste le sue parole:

“La notizia della morte di Mario Sconcerti lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d’accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano“.