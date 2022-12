Calciomercato Napoli, rinnovo o addio per Kim? Stabilito l’incontro

Si avvicina il mercato di gennaio per il Napoli, momento che potrebbe essere decisivo per portare eventuali rinforzi per sferrare l’assalto decisivo per la vittoria della Serie A. C’è però anche da blindare anche i gioielli che hanno contribuito a questa scalata fin qui.

In particolare, desta qualche preoccupazione la situazione di Kim Min Jae, anche se più in vista dell’estate che per gennaio. In particolare, la clausola rescissoria del giocatore (che, a quanto sembra, dovrebbe essere valida solo per l’estero e solo nel mese di giugno) diventa un problema da risolvere visto lo straordinario rendimento messo in mostra dal coreano.

Foto: Getty Images- Kim Min Jae

Romano tranquillizza tutti su Kim: le parole

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, con un tweet, ha dato le ultime novità per il mercato del Napoli. Il giornalista ha confermato l’arrivo imminente di Bereszynski dalla Sampdoria e ha tranquillizzato i tifosi azzurri riguardo un pericolo d’addio per Kim.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli sta preparando i documenti per chiudere l’acquisto di Bartosz Bereszynski come nuovo terzino destro dalla Sampdoria. Poi il club si concentrerà sul nuovo contratto di Kim Min-Jae. I colloqui si svolgeranno nel 2023, il Napoli proverà a modificare l’attuale clausola rescissoria. Ma Kim non partirà a gennaio”.