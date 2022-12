Napoli-Villarreal, si riaccende il ‘Maradona’: tre settori sold out

Domani sera il Napoli torna al Maradona dopo poco più di un mese: l’ultima volta era stato contro l’Udinese nella vittoria da brividi finali contro l’Udinese.

La squadra di Luciano Spalletti ospiterà il Villarreal degli ex Albiol e Reina, in un’amichevole di lusso dal sapore europeo, per prepararsi al meglio al tour de force dei primi mesi del 2023, con i big match contro Inter e Juventus e successivamente le sfide di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Napoli Villarreal Biglietti

Biglietti Napoli-Villarreal: Curva B e Curva A inferiore sold out

Saranno circa 25mila i tifosi del Napoli che domani sera si recheranno al Maradona per riabbracciare la squadra di Luciano Spalletti. La vendita non è andata spedita come ci si aspettava, colpa, forse, anche della possibile pioggia e del freddo che avvolgeranno l’impianto di Fuorigrotta, oltre che per la mancanza di stimoli in una “semplice” amichevole.

Stando a TicketOne, infatti, solo la Curva B Superiore e le Curve inferiori sono sold out, mentre tutti gli altri settori hanno ancora molti posti disponibili.