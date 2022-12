Inter-Napoli, ansia Rrahmani: le condizioni dopo l’infortunio

Amir Rrahmani è ancora ai box per l’infortunio all’adduttore. Il difensore kosovaro del Napoli si è fermato lo scorso 9 ottobre, durante la partita tra Cremonese e Napoli e da quel momento non è mai più sceso in campo.

Due mesi di riposo e riabilitazione che, però, non hanno risolto ancora del tutto i problemi dell’ex Verona che anche in Turchia ha lavorato a parte e non è stato schierato contro Antalyaspor e Crystal Palace.

Amir Rrahmani (Getty Images)

Napoli, infortunio Rrahmani: assente contro l’Inter?

Anche negli ultimi giorni, il centrale difensivo si è allenato a parte sui campi di Castel Volturno e non prenderà parte alle sfide con Villarreal (domani sera) e Lille (mercoledì 21). Giocherà contro l’Inter? Avrà smaltito i postumi dell’importante infortunio agli adduttori?

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli e Luciano Spalletti sono molto cauti sul rientro in campo di Amir Rrahmani. Ha smaltito l’infortunio, gli adduttori stanno bene ma la sensazione è che non si vedrà in campo a San Siro dal primo minuto. L’idea dello staff medico è quella di ridargli minutaggio a poco a poco per poi dargli la possibilità di tornare tra i titolari.