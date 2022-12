Cristiano Giuntoli è l’obiettivo numero uno della Juventus per l’estate. Il direttore sportivo del Napoli è finito nel mirino dei bianconeri che stanno attuando una rivoluzione totale nella dirigenza e vorrebbero iniziare a costruire nuovi pilastri su cui fondare la rosa del futuro: con giovani di prospettiva e senza spese folli.

Calciomercato Napoli Giuntoli Juventus (Getty Images)

Giuntoli alla Juventus: Micheli e Mantovani per il Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla volontà della Juventus di convincere Cristiano Giuntoli ad accettare l’incarico di direttore sportivo a partire dalla prossima stagione.

“Il modo di lavorare di Giuntoli piace molto alla Juventus di John Elkann e questo lo sa anche Aurelio De Laurentiis. Che ha l’attuale ds sotto contratto fino al 30 giugno 2024, ma che da uomo di affari, di sport e di mondo sa come vanno certe cose. ADL non si farà trovare impreparato. Risorse interne comunque a De Laurentiis non mancano, pur essendo molto snello lo staff che lavora dietro le quinte e che comprende non più di una quarantina di persone. L’oro di Napoli sono Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani“.