Spalletti-Sirigu, notizia di calciomercato: importante novità per il Napoli

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione mercato in casa Napoli. Oltre al possibile scambio con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski, a lasciare l’azzurro potrebbe essere anche il portiere Salvatore Sirigu, calciatore che Spalletti non intende trattenere. Ecco quanto evidenziato:

“Non è infatti più certa la permanenza a Napoli di Salvatore Sirigu, che ha voglia di giocare e ha avuto un contatto pure con la Salernitana, oltre che con l’estero. Spalletti non intende trattenerlo contro la sua volontà e con la probabile partenza di Zanoli si libererebbe una casella nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio, da riempire con il ritorno – sempre dalla Sampdoria – di Nikita Contini, che è in prestito a sua volta al club ligure.

FOTO: Getty – Spalletti Napoli

Con Bereszynski i rinforzi invernali in arrivo possono quindi diventare almeno un paio, mentre l’ingaggio di un centrocampista è subordinato alla partenza immediata di Diego Demme, che però al momento ha pochissime chance di concretizzarsi. Due le motivazioni: il tedesco ha un ingaggio alto e comunque rinuncerà al sogno di vincere lo scudetto con la maglia azzurra – sia pure da comprimario – solo in cambio di un’offerta indecente.

Le trattative per Samardzic (Udinese) e Ilic (Verona) sono proiettate dunque sulla prossima estate, al termine della volata scudetto”.