Accelerata per il nuovo acquisto del Napoli, circola la voce: blitz stesso in giornata!

Arrivano importanti novità circa il calciomercato del Napoli. Pare sia sempre più vicino lo scambio di terzini con la Sampdoria, con Bereszynski in azzurro e il giovane Alessandro Zanoli in blucerchiato.

L’edizione odierna de Il Mattino racconta di una forte accelerata della trattativa arrivata nelle ultime ore. Ecco quanto evidenziato:

“Accelerata in mattinata per Bartosz Bereszynski e con la Sampdoria per il prestito del terzino polacco al Napoli per sei mesi. Nella trattativa va però inserito anche Zanoli che certo non può restare una stagione a fare la riserva di Robocop Di Lorenzo. Difficile che Demme vada via in prestito secco (pronto Ilic del Verona, nel caso): Giuntoli ha spiegato a De Sanctis, ds della Salernitana, che servono soldi”.

Inoltre, sull’edizione odierna di Repubblica, si parla anche di un possibile blitz stesso in giornata nella sede della Filmauro. Ecco quanto evidenziato:

“C’è bisogno di un vice più esperto per Giovanni Di Lorenzo e il club azzurro l’ha individuato nel trentenne polacco Bartosz Bereszyński, connazionale di Zielinski e appena rientrato in Italia dopo l’avventura ai Mondiali in Qatar. Il terzino ieri mattina era a Roma ed è filtrata — senza trovare però conferme ufficiali — la voce di un suo imminente blitz nella sede della Filmauro. Di sicuro il giocatore piace e dalla Liguria sarebbero disposti a cederlo in prestito fino a giugno, chiedendo come contropartita il giovane Zanoli. Ci sono dunque tutti i presupposti perché la trattativa vada rapidamente in porto, aprendo la strada pure a un valzer di portieri”.