FOTO – L’aereo di Maradona in Qatar: esperienza interattiva con D10S

Vivi l’affascinante esperienza interattiva di chattare con l’avatar di Maradona all’interno del Tango D10S al Maradona Fan Fest.

Attraverso l’intelligenza artificiale, l’agenzia creativa argentina Genosha è riuscita a ricreare l’avatar della leggenda del calcio mondiale che interagisce e risponde alle domande dei partecipanti all’interno del Tango D10S, un aereo che è stato condizionato per vivere un’esperienza interattiva con Diego Armando Maradona.

“È un sogno che si è avverato. Un risultato straordinario di tecnologia, design e passione raggiunto in tempi record”. Martin Rabaglia, amministratore delegato di Genosha

Per il suo sviluppo sono stati utilizzati strumenti di sintesi digitale, aggiungendo riprese e tecniche 3D, per ottenere l’immagine perfetta. A sua volta, tramite Machine Learning, è stato possibile raggruppare i fonemi di oltre 8 ore di audio per ricreare la voce di Diego. Dalla sceneggiatura è stato creato un motore conversazionale per poter parlare con lui in 10 lingue e generare risposte in modo dinamico e in tempo reale.

Aereo Maradona in Qatar: esperienza interattiva con D10S

All’inizio, Maradona accoglie tutti i partecipanti da un’apposita schermata e li invita a chattare utilizzando un tablet, che consente loro di selezionare domande prestabilite o di porre le proprie attraverso l’uso del microfono.

Oltre a questa esperienza, è stata creata una cabina messaggi per registrare i desideri dei fan e scattare una foto con Diego. Questi messaggi verranno salvati fino alla prossima Coppa del Mondo e poi inviati nello spazio dal team dell’evento.

“Dopo più di 10 mesi di lavoro siamo arrivati ​​al vero match in cui abbiamo aiutato il nostro cliente a portare 3 delle esperienze che abbiamo costruito con una delle IP più complesse al mondo: #DiegoMaradona”, afferma Matias Rabaglia, Creative @ Genosha.

Il famoso aereo Tango D10S, che contiene questa esperienza interattiva, è stato creato da Gastón Kolker, sotto la produzione generale di Maximiliano Gallo. Attualmente e fino alla fine della Coppa del Mondo 2022, fa parte del Give And Get Maradona Fan Fest. Questa esperienza si svolge nell’esclusivo hangar dell’Emiro del Qatar presso l’Hamad International Airport di Doha, che dispone di uno spazio con una capacità di 4.000 persone.

In questa installazione sarà anche possibile parlare con Diego da uno schermo gigante e godere di questa creazione in tutto il suo splendore, condividendo un posto con una delle collezioni più grandi al mondo sul capitano della nazionale argentina e diverse partite interattive di calcio attrazioni.

“La cosa bella di questo tipo di progetto è che ci insegna molto sulle possibilità di queste tecnologie. È un prodotto unico e allo stesso tempo replicabile, mantenendo l’autenticità delle persone che ne sono onorate“, Anahí Genari, CEO di Genosha.

“È un’emozione enorme aver potuto raggiungere il Qatar con questo progetto, per raccogliere un tributo che unisce la nostra passione per Diego con la tecnologia. Speriamo che possiate divertirvi ed emozionarvi, come abbiamo fatto noi quando ci siamo incoraggiati a portarlo ai Mondiali”, dice Maximiliano Gallo, produttore generale di Tango D10S.

Per maggiori informazioni https://maradonafanfest.com/

